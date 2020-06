Hunderte Demonstranten zu Mieten-Demo erwartet

Mit einer Demonstration von Berlin-Mitte nach Schöneberg will ein Bündnis heute das Problem hoher Wohnkosten in Erinnerung rufen. Unter dem Titel «Shut down Mietenwahnsinn - sicheres Zuhause für alle» versammeln sich die Teilnehmer am frühen Nachmittag am Potsdamer Platz.

Die Initiatoren warnen vor einer Zwangsräumungs- und Verdrängungswelle im Herbst, wenn Mieter ihre Mietschulden aus der Corona-Krise nicht zurückzahlen könnten. Der Berliner Mietendeckel habe das Problem nicht gelöst.

Angemeldet ist eine Demonstration mit 500 Teilnehmern vom Potsdamer Platz nach Schöneberg. Das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn fordert, dass Umwandlungen gestoppt, Mietschulden erlassen und Mieten gesenkt werden sowie dass Wohnungslose und Flüchtlinge Wohnungen erhalten.

Das Hygienekonzept sieht unter anderem ein Maskengebot vor, zudem sollen Transparente zum Abstandhalten aufrufen.