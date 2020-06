Abwasser im Süden oft günstiger als im Norden

Am meisten für das Abwasser zahlen demnach die Bürger Potsdams . Die Jahresrechnung für eine vierköpfigen Familie liegt dort bei knapp 940 Euro und fällt damit 700 Euro höher aus als in Worms. «Das Badewasser abzulassen oder die Toilettenspülung zu betätigen, kostet in einigen Regionen Deutschlands doppelt oder gar dreimal mehr als in anderen», kritisierte der Verband, der den Gebührenvergleich heute (Donnerstag, 10 Uhr) in Berlin vorstellt. In vielen Städten seien die Gebühren zu hoch, sagte Präsident Kai Warnecke. «Viele Bürger zahlen damit Jahr für Jahr zu viel an Gebühren.»