Initiative «Neue Wege für Berlin» erfolgreich

Die Volksinitiative «Neue Wege für Berlin» hat ausreichend Unterschriften für ihre Forderung nach mehr Wohnungsbau in Berlin vorgelegt. Wie das Abgeordnetenhaus am Freitag mitteilte wurden 21 620 gültige Unterschriften festgestellt und damit mehr als die erforderlichen 20 000. Das Berliner Landesparlament werde sich daher innerhalb der nächsten vier Monate mit dem Thema befassen.

Insgesamt hatte die Volksinitiative Ende März 63 206 Unterschriften von Unterstützern eingereicht. Von den Bezirksämtern wurden nach Angaben des Abgeordnetenhauses aber nur so viele Unterschriften überprüft, bis das nötige Quorum erreicht war. Wegen der Corona-Krise habe sich der Aufwand für die Bezirksämter so eingrenzen lassen.

Die Volksinitiative will erreichen, dass der Senat jährlich 12 500 bezahlbare Wohnungen baut oder fördert. Dem Verein «Neue Wege für Berlin» gehören Politiker mehrerer Parteien sowie Mitglieder aus Wirtschaft und Gesellschaft an. Er will laut Selbstbeschreibung «der Berliner Zivilgesellschaft in den entscheidenden Zukunftsfragen unserer Stadt eine Stimme geben».