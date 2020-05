Bündnis «Deutsche Wohnen & Co. reicht Klage gegen Senat ein

Ein Berliner Mieterbündnis will den Senat auf juristischem Wege zwingen, rasch über die Zulässigkeit des geplanten Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungskonzerne zu entscheiden. Heute wollen Vertreter der Initiative «Deutsche Wohnen & Co. enteignen» ihre Klage öffentlichkeitswirksam beim Berliner Verwaltungsgericht einreichen. Das Bündnis will angesichts stark gestiegener Mieten solche Unternehmen «vergesellschaften», die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Der Senat, so die Forderung, soll dazu ein Gesetz erarbeiten. Das Volksbegehren kann erst starten, wenn der Senat es für zulässig erklärt. Die Prüfung dauert nun schon mehr als 300 Tage.

