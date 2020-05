Mehr Wohnungen für Berlin: 14 Prozent Steigerung zum Vorjahr

18 999 neue Wohnungen entsprachen einem Zuwachs von knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 14. Mai 2020 mitteilte. Starke Zuwächse gab es in Mitte, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf. Deutlich gestiegen sind die Zahlen auch rund um den neuen Hauptstadtflughafen im Landkreis Dahme-Spreewald: Dort wurden 1624 neue Wohnungen fertig. Insgesamt gab es in Brandenburg aber weniger Baufertigstellungen als im Vorjahr. Die Zahl sank um knapp sechs Prozent auf 10 895.