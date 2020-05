Weniger Wohnungen in Brandenburg geplant

In Brandenburg ist die Bereitschaft Wohnungen zu bauen, stark gesunken. Im ersten Quartal 2020 genehmigten die Bauaufsichtsbehörden des Landes Bauvorhaben für rund 2900 Wohnungen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Rückgang von rund 23 Prozent. Die meisten der geplanten Wohnungen (2743) sollen neu gebaut werden. Rund 200 Wohnungen sollen in bereits bestehenden Gebäuden durch Umbauten entstehen. Das sind laut Statistikamt fast halb so wenig wie im Vergleichszeitraum.

© dpa

Die meisten Wohnungen sollen in den Landkreisen Märkisch-Oderland (365 Genehmigungen) und Oberhavel (332 Genehmigungen) entstehen. Schlusslichter sind der Landkreis Prignitz mit 35 und Frankfurt (Oder) mit 36 genehmigten Wohnungen.