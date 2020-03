Geld-Hilfen auch für Mieterbund und Wohnungsunternehmen gefordert

Der Brandenburger Mieterbund und der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) haben angesichts der Folgen durch die Corona-Krise finanzielle Hilfen von Bund und Land verlangt.

Notwendig sei ein «Sicher-Wohnen-Fonds», forderten Rainer Radloff, Vorsitzender Brandenburger Mieterbunds, und BBU-Vorstand Maren Kern am Dienstag (31. März 2020) in einer gemeinsamen Mitteilung. Über den «Sicher-Wohnen-Fonds» sollten Mietzahlungen im Bedarfsfall teilweise oder ganz in Form von Zuschüssen gedeckt werden.