Wieder weniger neue Wohnungen in Berlin genehmigt

Die Zahl der Baugenehmigungen in Berlin ist im vergangenen Jahr weiter gesunken, Brandenburg wird für Bauherren dagegen attraktiver.

Insgesamt bewilligten die Behörden in der Hauptstadt den Bau von 22 524 Wohnungen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am 23. März 2020 mitteilte. Das waren sieben Prozent weniger als im Vorjahr und der dritte Rückgang in Folge. Vor allem in Pankow und Mitte gab es deutlich weniger Baugenehmigungen, stark zugelegt haben die Außenbezirke Treptow-Köpenick und Reinickendorf.