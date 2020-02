Mietendeckel: Sechs Bezirke haben Stellen ausgeschrieben

Eine Woche nach Inkrafttreten des Mietendeckel-Gesetzes haben sechs Berliner Bezirke Stellen für dessen Umsetzung ausgeschrieben.

Neben dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, dem in Lichtenberg und dem in Treptow-Köpenick suchen auch Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow entsprechende Sachbearbeiter. In Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf sei das bis zur ersten Märzwoche geplant, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am 28. Februar 2020 mit.