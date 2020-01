Akten zu Vorkaufsrecht: Baustadtrat Schmidt unter Druck

Heftiger Streit um den grünen Baustadtrat Florian Schmidt: Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg wirft dem Politiker vor, Akten rund um die Vorgänge zum Vorkaufsrecht einer Genossenschaft nicht vollständig zur Verfügung gestellt zu haben. Dies habe er vorher nicht transparent gemacht. Zugleich stellte die SPD ein Ultimatum: Schmidt solle alle Akten vorlegen und eidesstattlich versichern, dass sie komplett sind. «Kommt er dem nicht bis 27. Januar 2020, 12 Uhr, nach, ist sein Rücktritt unvermeidlich».

Die SPD-Fraktion ging am Freitagabend an die Öffentlichkeit und sprach von «Aktenmanipulation». In den Akten geht es um Details zum Kauf von Wohnungen durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zusammen mit der Genossenschaft «Diese eG». Schmidt will das Vorkaufsrecht zugunsten der Genossenschaft durchsetzen. Nach Angaben von Schmidt scheiterte das Vorhaben bei einem Gebäude in der Rigaer Straße. Bei sechs weiteren Häusern sei die Finanzierung derzeit in der abschließenden Klärung.