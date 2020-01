Kosten für Wohnungsbau in Berlin erneut gestiegen

Der Neubau von Wohngebäuden in Berlin ist im vergangenen Jahr erneut deutlich teurer geworden. Die Preise stiegen im Schnitt um 5,4 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. «Damit blieb der Preisauftrieb am Bau auf hohem Niveau.» Im Jahr davor waren die Preise mit 6,3 Prozent noch stärker gestiegen. Vor allem die etwas entspanntere Preisentwicklung bei Rohbauarbeiten habe dazu beigetragen, dass der Kostenanstieg im vergangenen Jahr etwas schwächer ausfiel.

Den größten Anteil an den Kosten beim Wohnungsneubau haben die Mauer- und Betonarbeiten. Hier stiegen die Preise 2019 um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutlich stärker gingen die Preise bei Estricharbeiten (plus 8,9 Prozent) sowie bei Klempnerarbeiten (plus 7,8 Prozent) nach oben.