Senatorin: Standort wegen Mietendeckels nicht schlechtreden

Berlins Vize-Regierungschefin Ramona Pop hat die Wirtschaft zu einer sachlicheren Debatte über den geplanten Mietendeckel aufgerufen. «Man sollte Berlin als Stadt und als Standort nicht schlechtreden», sagte die Wirtschaftssenatorin von den Grünen der Deutschen Presse-Agentur.

Dass die Neubautätigkeit bundesweit stocke, liege laut Statischem Bundesamt an der hohen Auslastung der Betriebe. «Es sind keine Kapazitäten mehr frei, um stärker in Neubau einzusteigen.» An der Stelle müsse etwas getan werden, gleichwohl habe sie eher einen positiven Blick auf die künftige konjunkturelle Entwicklung, so Pop.