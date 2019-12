Gericht sieht Auskunftspflicht bei Share Deals

Wie bei herkömmlichen Immobiliengeschäften haben die Berliner Bezirke auch bei sogenannten Share Deals Anspruch auf Unterlagen, um ein Vorkaufsrecht zu prüfen. Das entschied das Berliner Verwaltungsgericht laut einer Mitteilung vom Donnerstag in einem Eilverfahren (Az.: VG 19 L 566.19).

In 58 Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur haben Bezirke ein Vorkaufsrecht, wenn jemand ein Wohnhaus verkauft. In Neukölln will das Bezirksamt bei zwei Immobilien prüfen, ob ein solches Recht besteht. Das Besondere: Hier soll formal nicht das Grundstück an sich den Besitzer wechseln, sondern Anteile an zwei Grundstücksgesellschaften. Unternehmen nutzen diese Share Deal genannte Konstruktion, um Grunderwerbsteuer zu sparen - und womöglich auch, um ein Vorkaufsrecht abzuwenden.