Anhörung zum Mietendeckel im Abgeordnetenhaus

Bei einer Anhörung zum geplanten Mietendeckel haben Juristen am Mittwoch im Berliner Abgeordnetenhaus unterschiedliche Einschätzungen zur Verfassungsmäßigkeit abgegeben. Während drei Rechtswissenschaftler vor dem Vorhaben warnten und davon ausgingen, dass es vom Bundes- oder Landesverfassungsgericht kassiert wird, äußerten drei weitere eine gegenteilige Meinung. Der Deckel sei mit dem Grundgesetz vereinbar, das Land habe eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz, die nicht mit der des Bundes konkurriere.

Vertreter der rot-rot-grünen Koalition betonten, sie strebten selbstverständlich ein rechtssicheres Gesetz an. Es sei nötig, um die Mietpreisspirale in Berlin zu stoppen. «Wir wollen der Ausnutzung der Wohnungsknappheit durch überhöhte Mieten entgegenwirken», sagte Wohnungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Die Opposition sieht im Mietendeckel dagegen den falschen Weg, um den Wohnungsmarkt zu entspannen, und hohe rechtliche Risiken. Nötig sei mehr Neubau. CDU-Generalsekretär Stefan Evers sprach von einem Systembruch. «Das ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem sozialen Mietrecht.» Der Mietendeckel werde die Stadt spalten in diejenigen, die davon profitierten, und diejenigen, die die Last zu tragen hätten.