Sternfahrt der Wirtschaftsverbände: Verkehrsbehinderungen in Mitte

Die Veranstalter erwarten zur Kundgebung rund 1 500 Teilnehmer und 240 Fahrzeuge, darunter auch Lkws und Tieflader. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kündigte daher starke Verkehrseinschränkungen und Sperrungen in Mitte und Alt-Moabit an. Die erste Route führt vom Großen Stern über die Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor. Der zweite Konvoi soll von der Kochstraße über die Ebertstraße zum Ziel führen. Die dritte Strecke beginnt in Alt-Moabit und führt über die Marschallbrücke und Dorotheenstraße zum Brandenburger Tor.