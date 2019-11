Kollatz: Teil-Hilfe für Vorkauf in Friedrichshain-Kreuzberg

Das Zusammenwirken des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg mit der Genossenschaft «Diese eG» beim Ankauf von Wohnungen könnte zumindest teilweise zum Eigentor werden. Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) machte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus deutlich, dass das Land wohl nicht bei allen sechs Häusern, bei denen der Bezirk ein Vorkaufsrecht zugunsten der Genossenschaft ausübte, einen Teil der Finanzierung übernehmen kann.

Momentan sehe es so aus, dass für ein Haus keine Förderung möglich sei und der Bezirk dann versuchen müsse, das Vorkaufsrecht rückabzuwickeln, sagte Kollatz. Details nannte er nicht. Nach dpa-Informationen handelt es sich um ein Haus in der Rigaer Straße. Für die anderen Gebäude könne voraussichtlich Fördergeld aus unterschiedlichen Töpfen fließen, so Kollatz.