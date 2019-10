Mietendeckel-Debatte: Initiative will Runden Tisch

Angesichts der kontroversen Debatten um den geplanten Mietendeckel in Berlin fordert der wirtschaftsnahe Verein «Neue Wege für Berlin» einen Runden Tisch zur Wohnungspolitik. «Nach der Entscheidung der Koalition vom Freitag bleiben ungelöste Probleme und ein Berg von Unsicherheiten», sagte der Vereinsvorsitzende Heiko Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb fordern wir die Einsetzung eines Runden Tisches mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Genossenschaften und Verbänden.»

Der Runde Tisch müsse dafür sorgen, dass Berlin in Sachen Wohnungsbau «endlich wieder in Fahrt» komme. «Nur durch den Bau neuer Wohnungen können wir den Druck auf dem Mietmarkt reduzieren und Wohnraum in unterschiedlichen Preislagen schaffen», so Kretschmer. Gleichzeitig kündigte er an, eine im Sommer gestartete Volksinitiative zum Bau von 100 000 bezahlbaren Wohnungen deutlich zu verstärken und dafür in der Stadt Unterschriften zu sammeln.