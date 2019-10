Beratungen von Rot-Rot-Grün zum Mietendeckel ziehen sich

Der neue und womöglich entscheidende Anlauf von Rot-Rot-Grün in Berlin, einen Kompromiss zum geplanten Mietendeckel zu finden, zieht sich. Nach rund zwei Stunden hieß es am Freitag aus dem Koalitionsausschuss, die Gespräche brauchten noch Zeit. Die Hoffnungen auf eine rasche Lösung noch strittiger Fragen sind damit dahin. Erwartet wurde dennoch, dass nach einer Annäherung im Koalitionsausschuss am Donnerstag nunmehr im Verlauf des Freitag eine Einigung gelingt. SPD, Linke und Grüne wollen die Mieten in der Hauptstadt fünf Jahre lang einfrieren und das durch weitere Maßnahmen flankieren. Sie streiten aber seit Wochen über Details.

Bei einer rund sechsstündigen Sitzung am Donnerstag kamen sich die drei Parteien nach eigenen Angaben schon sehr nahe. Nun müssten aber noch letzte Punkte durchgerechnet werden, hieß es.

«Wir sind uns schon sehr weitgehend einig», sagte Regierungschef Michael Müller am späten Abend im RBB Fernsehen. «Wir wollen auf jeden Fall einen fünfjährigen Mietenstopp. Wir wollen gemeinsam auch an die Wuchermieten ran. (...) Überhöhte Mieten müssen auch abgesenkt werden können.» Die Frage sei indes, wie das rechtssicher formuliert werden könne.

Eine pauschale Absenkungsmöglichkeit für Mieter etwa anhand ihres Einkommens lehnte Müller ab. «Ich glaube, das geht gar nicht. Das hätte vor Gericht keinen Bestand.» Auch Enteignungen seien aus seiner Sicht nicht der richtige Weg, ergänzte er mit Blick auf eine Initiative, die ein Volksbegehren zur Enteignung großer Immobilienkonzerne angestrengt hat.

Streit in der Koalition gab es in den letzten Wochen nicht zuletzt über die Frage, ob und wie Mieter auch die Möglichkeit bekommen sollen, Mieten zu senken. Auch die Kriterien für Mietobergrenzen waren strittig.

Müller unterstrich sein Ziel, eine rechtlich wirklich tragfähige Lösung zu erarbeiten. «Das ist eine schwierige und neue Rechtsmaterie», sagte er. «Das muss rechtssicher sein. Man darf hier kein juristisches Abenteuer eingehen.» Das helfe am Ende auch den Mietern nicht, denen die Koalition eine fünfjährige «Atempause» verschaffen wolle, bevor dann auch mehr neugebaute Wohnungen Entlastung auf dem Mietermarkt brächten.

Zumindest der eigentliche Mietendeckel, also ein Einfrieren auf dem aktuellen Stand, soll im Januar 2020 rückwirkend zum 18. Juni 2019 in Kraft treten - an dem Tag hatte der Senat erste Eckpunkte beschlossen. Um diesen Zeitplan zu halten, müsste der Senat den Gesetzentwurf am kommenden Dienstag beschließen. Danach wäre das Abgeordnetenhaus am Zug. Ergänzende Maßnahmen, das zeichnet sich inzwischen ab, könnten ein Jahr später in Kraft treten.

Hintergrund für die Pläne ist der angespannte Wohnungsmarkt in der Hauptstadt. In manchen Stadtteilen haben Normalverdiener kaum noch eine Chance, eine bezahlbare Bleibe zu finden.