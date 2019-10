«Penthaus à la Parasit»: Kunstprotest auf den Dächern Berlins

Das «Penthaus à la Parasit» ist ein kleines, portables Holzhäuschen - und es zieht von Dach zu Dach durch Berlin. Das Haus sei ein Kunstprotest gegen steigende Mieten in der Hauptstadt, sagt Jakob Wirth, der das Projekt seit Frühjahr 2019 zusammen mit einem Freund organisiert.

«Statt durch hohe Mieten in die Peripherie vertrieben zu werden, steigt es nach oben auf die Dächer.» «Durch das modulare Bausystem ist unser Haus sehr flexibel. So können wir uns wie ein Parasit an unterschiedliche Wirte, die Hausdächer, andocken», sagt Wirth. Etwa drei bis vier Stunden benötige man, um das 3,6 Quadratmeter große Penthaus aufzubauen. Zuletzt war es auf einem Dach in Mitte installiert, um «das Wohnraumthema in zentralster Lage anzusprechen», erzählt der 27-jährige Student.