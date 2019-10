Wieder Probewohnen in Eberswalde möglich

Wie wohnt es sich in Eberswalde im Kreis Barnim? Interessierte können bereits zum dritten Mal ein einwöchiges Probewohnen gewinnen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Eberswalde sei urban und dennoch grün, biete ein abwechslungsreiches kulturelles Leben und kurze Wege für die ganze Familie, heißt es. Bis zu vier Personen können sich in einer städtischen Unterkunft einen Eindruck vom Leben in der Kreisstadt machen. Zum Begrüßungspaket gehört den Angaben zufolge unter anderem der freie Eintritt im Zoo, im Museum Eberswalde und im Schwimmbad «baff», freie Fahrt mit dem Bus und ein Gaststätten-Gutschein. Mit der Aktion will sich die Stadt sich als Wohnort bekannter machen. Die Bewerbung ist vorerst bis zum 10. November möglich.

