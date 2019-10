Noch keine Einigkeit beim Mietendeckel

Beim Thema Mietendeckel ist die rot-rot-grüne Koalition noch auf der Suche nach einer gemeinsamen Position.

Müller hatte dagegen schon Mitte September in der ZDF-Talkshow «Markus Lanz» erklärt, die Grundidee der SPD sei ein Mietenstopp plus Inflationsausgleich für fünf Jahre - und erteilte der Absenkungsidee vor laufender Kamera eine Absage. Am Dienstagabend wiederholte er seine Bedenken in der «Abendschau» des RBB: «Wir müssen wegkommen von diesen radikalen Lösungen, die gar nicht umsetzbar sind, die auch juristisch hoch umstritten sind», sagte der SPD-Politiker.