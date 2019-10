Kollatz: Absenkungsmöglichkeit für Mieten muss legal sein

Beim geplanten Mietendeckel gibt es nach Meinung von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) noch erhebliche rechtliche Probleme bei der Frage, ob über einer Obergrenze liegende Mieten abgesenkt werden könnten.

«Wenn man über Absenkungen nachdenkt, ist die Frage, ist das durch das, was es an rechtlichen Möglichkeiten des Landes gibt, gedeckt oder nicht?», sagte Kollatz am Dienstag. Es spreche einiges dafür, dass man sich darüber noch einmal Gedanken machen müsse. Der Senat beschäftige sich auf jeden Fall noch mit einer Reihe von rechtlichen Fragen. Das Ziel, dass es einen Mietendeckel geben solle, sei in allen Ressorts allerdings unbestritten.