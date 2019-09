Mieten von Berliner Studenten steigen weiter

Berliner Studenten müssen für ihre Unterkünfte mehr als im vergangenen Jahr bezahlen. Wie eine am Mittwoch (25. September 2019) veröffentlichte Analyse der Finanzberatung MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, liegen die Kosten für eine Musterwohnung mittlerweile bei 400 Euro.

Dies sei ein Anstieg von 7,4 Prozent im Vergleich zu 2018. Zum Vergleich: In der mecklenburg-vorpommerschen Hochschulstadt Greifswald lag der Preis bei 291 Euro (+3,9 Prozent).

Münchner Studenten zahlen am meisten Miete

Zugrunde gelegt wurde eine Wohnung mit 30 Quadratmetern in normaler Ausstattung, erbaut im Jahr 1995 und mit 1,5 Kilometern Entfernung zur Universität. Auch die Nebenkosten wurden einbezogen. Für solche Wohnungen müssen Studenten in München mit 717 Euro am meisten Miete bezahlen, gefolgt von Stuttgart (542) und Frankfurt (505).