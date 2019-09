Müller: Aussagen aus CDU-Fraktion zum Zuzug schaden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Aussagen aus der CDU-Fraktion zu einem Zuzugsstopp als negativ für die Hauptstadt kritisiert. «Die Äußerungen zu Zuzug und zur Einschränkung von Tourismus schaden unserer Stadt», teilte Müller per Twitter am Freitag mit. «Sie zerstören unser Selbstverständnis als europäische Metropole.» Müller weiter: «Und wir wollen auch Zuzug. Es freut uns, wenn Menschen aus aller Welt Berlin als Sehnsuchtsort oder neue Heimat wählen. Jedes Jahr gewinnen wir etwa 40 000 Neu-Berlinerinnen und Berliner. Sie bereichern diese Stadt.»

Der wohnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Gräff, hatte einen Zuzugsstopp für Berlin ins Gespräch gebracht. «Ich glaube, dass wir einen Zuzugsstopp nach Berlin brauchen. Solange der Senat hier überhaupt keine neue Infrastruktur schafft - Kitas, Schulen, Verkehrsinfrastruktur, - leiden die Berlinerinnen und Berliner darunter. (...) Das geht so nicht weiter», sagte Gräff in der RBB-Abendschau am Donnerstag nach Angaben des Senders.