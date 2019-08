Berlin wird immer internationaler

Der Anteil der Einwohner mit ausländischen Wurzeln liegt inzwischen bei 34,5 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin zu den Halbjahreszahlen 2019 mitteilte.

Vor zehn Jahren, Ende 2009, waren es noch 25,5 Prozent Einwohner mit Migrationshintergrund. Seitdem kam jedes Jahr etwa ein Prozentpunkt dazu. Weil der Anteil bei den jüngeren Menschen deutlich höher ist als im Durchschnitt der Altersgruppen wird sich diese Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen. Von den aktuell 3,75 Millionen Berlinern sind 2,46 Millionen Deutsche ohne Migrationshintergrund. Knapp 1,3 Millionen Menschen haben ausländische Wurzeln. Davon haben 540.000 Menschen einen deutschen Pass und 760.000 sind Ausländer.

Viele ziehen wegen des Jobs nach Berlin

Der starke Anstieg der Berliner Einwohnerzahlen in den vergangenen zehn Jahren geht vor allem auf den Zuzug von Ausländern zurück, von denen viele wegen ihrer Jobs nach Berlin zogen. Rund 300.000 Menschen aus dem Ausland leben jetzt mehr in der Stadt als noch vor zehn Jahren. Von den 1,3 Millionen Berlinern mit Migrationshintergrund kommen 410.000 aus EU-Ländern, die meisten davon aus Polen (knapp 114.000). 181.000 Menschen haben türkische und 150.000 arabische Wurzeln. 142.000 Menschen haben Vorfahren in Ländern der früheren Sowjetunion.