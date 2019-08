Kipping: Mietendeckel ist das, was Berlin jetzt braucht

Die Parteispitze der Linken stellt sich ausdrücklich hinter die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin.

Das Vorhaben von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sei «genau das, was das Land Berlin jetzt braucht», sagte die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin. «Der Berliner Mietendeckel ist eine Reaktion auf das riesige Marktversagen im Bereich der Miete.» Kritik der Berliner Sozialdemokraten wies Kipping zurück. Die SPD müsse sich entscheiden, ob sie an der Seite der Miethaie oder an der Seite der Mieter stehen möchte.