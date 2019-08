Kommunale Wohnungsgesellschaften begrenzen Mietanstieg

Vor zwei Jahren nahm der Berliner Senat die städtischen Wohnungsunternehmen an die Kandare: In einer Kooperationsvereinbarung verpflichteten sie sich auf soziale Standards und eine Begrenzung von Mieterhöhungen. Nun liegt eine Bilanz vor.

Die kommunalen Wohnungsgesellschaften in Berlin haben nach Einschätzung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher preisdämpfende Wirkung auf den angespannten Berliner Wohnungsmarkt. Bei den inzwischen 306.000 städtischen Wohnungen seien die Mieten 2018 um durchschnittlich 1,4 Prozent gestiegen, teilte die Linke-Politikerin am Montag, den 26. August 2019 mit.

Damit wurden die Vorgaben der 2017 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen Senat und den sechs Gesellschaften eingehalten, den Anstieg auf 2 Prozent zu begrenzen. Zum Vergleich: Der generelle Mietenanstieg in Berlin hatte sich 2018 laut Mietspiegel mit 2,5 Prozent etwas verlangsamt, nachdem zwischenzeitlich Werte von bis zu 4,6 Prozent zu Buche schlugen.

Schon länger bekannt ist, dass die städtischen Gesellschaften das von Rot-Rot-Grün 2016 vereinbarte Ziel von 30.000 Neubauwohnungen bis 2021 mit etwa 26.000 fertiggestellten Einheiten verfehlen. In der Planung haben sie momentan 49.000 Wohnungen an 390 Standorten. Der Anteil der kommunalen Wohnungen am gesamten Berliner Mietwohnungsbestand beträgt rund 19 Prozent.