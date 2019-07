Landesregierung will Mieterhöhungen auch künftig begrenzen

Mietpreiswucher in Gemeinden mit angespannter Wohnungsmarktlage soll es nach dem Willen von Rot-Rot in Brandenburg auch künftig nicht geben. Ob das gelingt, hängt auch vom Ausgang der Landtagswahl im September ab.

Potsdam (dpa/bb) - Die rot-rote Landesregierung Brandenburgs will den in mehreren Gemeinden bis Ende August dieses Jahres geltenden Schutz vor unangemessenen Mieterhöhungen bei laufenden Verträgen verlängern. Die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung, die am 1. September 2014 in Kraft trat und auf fünf Jahre begrenzt war, soll bis Ende des kommenden Jahres fortgeführt werden, teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Péter Vida mit. Bis zu diesem Zeitpunkt gelte auch die Mietpreisbremse.