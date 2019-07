Verband der Wohnungsunternehmen: Mehr Leerstand trotz Zuzugs

Im Vergleich zu Berlin sind die Mieten in Brandenburg im Durchschnitt immer noch günstiger, das lockt Zuzügler. Warum der Leerstand regional trotzdem weiter zunimmt, will der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen aheute erläutern. Im Vorjahr kostete das Wohnen in einer 60 Quadratmeter großen Wohnung durchschnittlich mit allen Nebenkosten 444 Euro monatlich. 2017 war die Miete nach jüngsten Angaben in Brandenburg um 100 Euro günstiger als in Berlin. Es gibt aber Schwankungen in den Regionen: In Falkensee mussten Mieter mit 513 Euro am meisten bezahlen, in Fürstenberg (Oberhavel) mit 372 Euro am wenigsten. In den Brandenburger Wohnungen des Verbandes leben etwa 800 000 Menschen.