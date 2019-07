Wohnungsverband sieht Wohnungsrückkauf skeptisch

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) sieht die Rekommunalisierung von rund 670 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Allee kritisch.

Kaufpreis wohl im dreistelligen Millionenbereich

Am Montag hatte der Senat bekanntgegeben, dass nach monatelangem Ringen die Rekommunalisierung von rund 670 Wohnungen in der einstigen DDR-Prachtstraße nun unter Dach und Fach ist. Demnach übernimmt die landeseigene Gesellschaft Gewobag die in den neunziger Jahren privatisierten Wohnungen in bester Lage. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, er dürfte aber im dreistelligen Millionenbereich liegen.