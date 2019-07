Neuer Eigentümer will «Clärchens Ballhaus» erhalten

Das mehr als 105 Jahre alte Berliner Kultlokal «Clärchens Ballhaus» ist eine Institution in der Hauptstadt - und bekannt für seinen 20er-Jahre-Charme. Nun hat das Lokal einen neuen Eigentümer. Es werde so «cool» bleiben, wie es schon immer gewesen sei, kündigte Yoram Roth über seinen Instagram-Account an. Auch in Zukunft solle im Ballhaus noch getanzt und gefeiert werden. Allerdings werde die Zusammenarbeit mit den bisherigen Pächtern im kommenden Jahr nicht fortgesetzt, sagte die Sprecherin von Roth am Freitag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Wer das Ballhaus in Zukunft betreiben soll, ist laut Roth noch unklar. «Wichtig ist aber, dass der Betreiber den "Spirit" von Berlin sowie "Clärchens" versteht, und dass es ehrliche Leute sind, die offen miteinander umgehen.» In jedem Fall solle das Ballhaus ein Ort bleiben, in dem Berlin in seiner Urform zu finden sei. «Ich habe das Areal gekauft mit dem klaren Ziel, "Clärchens Ballhaus" zu beschützen. Es ist auch für mich ein wichtiger Ort. Auch der Kiez liegt mir am Herzen», sagte Roth.

Sanierungsarbeiten in dem Lokal sollen den Angaben zufolge im Sommer 2020 beginnen. Die Sanierung habe den Zweck, die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Betroffen seien unter anderem die Toiletten, gastronomische Bereiche, Dächer und Treppenhäuser. Der historische Spiegelsaal solle erhalten bleiben. Für die Zeit zwischen dem Ende der aktuellen Pacht und der geplanten Sanierung soll es eine «passende» Zwischennutzung geben.