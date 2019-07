CDU will Berliner wegen Mietendeckels entlasten: Grüne offen

Angesichts des geplanten Mietendeckels in Berlin haben etliche Vermieter noch fix die Miete erhöht. Nun hat die CDU eine Idee, wer diese Beträge übernehmen soll. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Zunächst solle der Senat aber offene Fragen klären. Dazu gehört aus Sicht Schmidbergers eine Klärung der Frage, wie viele der etwa 1,6 Millionen Mieter-Haushalte in der Hauptstadt von den zur Rede stehenden Erhöhungen betroffen sind. Davon hängen dann auch die Kosten ab, die dem Land entstünden. «Auch wenn die Analyse der CDU nicht zutrifft, finden wir es begrüßenswert, dass die CDU einen Mietendeckel grundsätzlich nicht mehr ausschließt», so Schmidberger.

Die Sprecherin für Bauen, Wohnen und Mieten der SPD-Fraktion, Iris Spranger, wies den CDU-Vorschlag als «reinen Populismus» zurück. «Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben bei der Berliner CDU offenbar ihre Spuren hinterlassen», sagte sie. Aus der Linksfraktion hieß es: «Wie schon bei ihrem Vorschlag zum Mietergeld will die CDU die Gewinne der privaten Vermieter mit öffentlichem Geld absichern. Das ist die politische Logik, mit der die CDU die Stadt in den 90er Jahren in die Haushaltskatastrophe und den Bankenskandal geführt hat. Das lehnen wir ab.»

Auch die AfD-Fraktion, die den Mietendeckel ablehnt, positionierte sich gegen die CDU-Idee. «Der Vorschlag der CDU ist unsinnig», meinte ihr Wohnungsexperte Harald Laatsch. «Fehler durch neue Fehler berichtigen zu wollen, führt per Endlosspirale in den Niedergang. Ein Griff in die Brieftasche der Steuerzahler kommt für uns nicht in Frage.»