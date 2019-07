CDU für Kostenübernahme des Senats bei Mieterhöhungen

Der geplante Mietendeckel hat viele Vermieter in Berlin in Aufruhr versetzt. Etliche haben noch fix die Miete erhöht, weil sie nicht wissen, was genau kommt. Nun hat die CDU eine Idee, wer diese Beträge übernehmen soll.

Berlin (dpa/bb) - Die CDU will Berliner entlasten, denen angesichts des geplanten Mietendeckels noch eine Mieterhöhung ins Haus geflattert ist: Nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus soll der Senat diesen Betrag den Mietern erstatten.

«Es gibt sehr viele gute Vermieter, die in großem Maße verunsichert sind und angesichts der Senatspläne noch schnell die Miete erhöht haben», sagte der Sprecher für Bauen und Wohnen der Fraktion, Christian Gräff, der Deutschen Presse-Agentur. «Viele haben das getan, obwohl sie das eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht geplant hatten.»

Vor diesem Hintergrund sei es nur fair und legitim, wenn der Senat diese Erhöhungen der vergangenen Wochen nach dem Verursacherprinzip auch übernehme und den Mietern zurückzahle. Sie seien schließlich allein auf das «dilettantische Vorgehen» des Senats zurückzuführen.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte sich am 18. Juni auf Eckpunkte für einen bundesweit einmaligen, rechtlich hochumstrittenen Mietendeckel geeinigt. Die Mieten sollen für fünf Jahre eingefroren werden, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen.

Bis Herbst soll ein Gesetzentwurf vorliegen. In Kraft treten soll die Regelung spätestens Anfang 2020 - und dann rückwirkend ab dem 18. Juni gelten. Vor der fraglichen Senatssitzung hatten etliche Vermieter noch rasch Mieterhöhungen ausgesprochen, wie etwa der Berliner Mieterverein beobachtete.

Die CDU schlägt nun vor, einen Stichtag zum Beispiel vier Wochen vor dem Termin der Sitzung festzulegen, bei der der Senat die Eckpunkte für den Deckel beschloss. Die danach vorgenommenen oder angekündigten Mieterhöhungen soll der Senat Mietern auf deren Antrag erstatten.

Vorteil für die Mieter aus CDU-Sicht: Sie hätten die Mieterhöhung unterm Strich nicht zu tragen und auch keine Probleme mit möglichen Rückerstattungsforderungen an ihre Vermieter für den Fall, dass der Mietpreisdeckel von einem Gericht für unzulässig erklärt wird.

Die Details ihrer Idee hat die CDU noch nicht durchdekliniert, geht aber nach den Worten Gräffs davon aus, dass das Ganze über die Wohnungsämter laufen könnte. Die Höhe möglicher Kosten für das Land ist unklar. Denn bislang ist unbekannt, wie viele der etwa 1,6 Millionen Mieter-Haushalte in der Hauptstadt von den zur Rede stehenden Erhöhungen betroffen sind.