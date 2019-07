Mietendeckel: Unternehmen wollen weniger investieren

Die Berliner Wohnungswirtschaft befürchtet erhebliche negative Auswirkungen durch den vom Senat geplanten Mietendeckel.

Das ergab eine am Mittwoch (3. Juli 2019) vorgestellte Umfrage des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), an der 80 der rund 140 Mitglieder teilnahmen. Demnach gehen jeweils rund 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie in Folge eines Stopps für Mieterhöhungen komplette oder deutliche Abstriche bei energetischen oder altersgerechten Modernisierungen machen müssen. Zwei Drittel prognostizieren starke Rückgänge beim Neubau.