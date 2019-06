Wohnungsunternehmen kritisieren geplanten «Mietendeckel»

Der geplante «Mietendeckel» für Berlin stößt auf wenig Begeisterung bei den großen Vermietern.

«Wir halten ein Mietenmoratorium in der vorliegenden Form für unzulässig», kritisierte am Donnerstag (6. Juni 2019) Maren Kern, Vorstand des Verbands Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen (BBU). «Ein solcher Eingriff in die freie Vertragsgestaltung ist uns aus der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht bekannt.» Nach einem Gutachten für der Bundesverband Freier Wohnungsunternehmen (BFW) wäre er verfassungswidrig.