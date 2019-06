Müllgebühren: Berlin im Städtevergleich im Mittelfeld

Bei den Müllgebühren zählt Berlin nach einer Studie nicht gerade zu den günstigsten Städten.

Berlin auf Platz 68

Unter den 100 größten Städten Deutschlands belegt die Hauptstadt damit Platz 68. Am günstigsten ist es mit 123 Euro in Flensburg - die Stadt landet damit auf Platz 1 der Liste. Am teuersten ist es in Leverkusen mit knapp 771 Euro.