Müllabfuhr kommt wegen Himmelfahrt später

Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen werden wegen des arbeitsfreien Himmelfahrtstages am Donnerstag in einigen Stadtgebieten Berlins später geleert.

Wie die Berliner Stadtreinigungsbetriebe am Montag, den 27. Mai 2019 mitteilten, sind deren Recyclinghöfe und Abfallbehandlungsanlagen am Feiertag nicht geöffnet. Demnach verschiebt sich die Leerung der Müllbehälter, die am Donnerstag an der Reihe wären, auf Freitag, und für die vom Freitag auf Samstag. Danach gelten wieder die turnusmäßigen Abfuhrtermine.