Deutsche Wohnen gerät unter Druck

Der Konzern Deutsche Wohnen steht wegen seiner Mietenpolitik jetzt auch innerhalb des Verbandes Berlin- Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) in der Kritik.

BBU-Vorstand Maren Kern attackierte das Unternehmen am Mittwoch (15. Mai 2019) wegen dessen Kritik am neuen Berliner Mietspiegel scharf. «Wir haben die Aussagen (...) mit Verwunderung zur Kenntnis genommen und können diese nicht nachvollziehen», erklärte Kern.

Deutsche Wohnen: Mietspiegel "zu niedrig angesetzt"

Deutsche Wohnen-Finanzchef Philip Grosse hatte am Dienstag erklärt, aus Sicht seines Unternehmens sei der Mietspiegel zu niedrig angesetzt. Dieser liefert alle zwei Jahre eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten, an denen sich Mieter und Vermieter orientieren. Die neue Version war am Montag vorgestellt worden und hatte ergeben, dass die Nettokaltmieten in Berlin zwischen 2017 und 2019 um 2,5 Prozent stiegen. Damit hat sich der Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren verlangsamt.