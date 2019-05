Keine Entwarnung trotz verlangsamtem Mietanstieg

Aus Sicht des Mietervereins und der CDU sind die Mieten in Berlin nach wie vor ein Grund zur Besorgnis, auch wenn sie nun langsamer steigen als zuvor.

Auch Deutsche Wohnen hat unterzeichnet

Einen wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit sah Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) aber bereits in der Liste der Unterzeichner: Zum ersten Mal seit 2013 hätten alle sechs beteiligten Mieter- und Vermieterverbände den Mietspiegel unterzeichnet. In einem der Verbände ist auch der größte private Berliner Vermieter, die Deutsche Wohnen, organisiert, die in der Vergangenheit gegen die Anwendung des Mietspiegels geklagt und teilweise Recht bekommen hatte. Nun sei zu hoffen, so Lompscher, dass der Konzern den neuen Mietspiegel mittrage und nicht weiter gerichtlich gegen ihn vorgehe.