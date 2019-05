Mieterverein: Druck durch Eigenbedarfskündigungen wächst

Wird die Wohnung verkauft, müssen Mieter immer häufiger weichen - zugunsten von Kindern, Enkeln, sogar Nichten und Neffen der neuen Eigentümer. Der Mieterverein will sich damit nicht abfinden.

Berlin (dpa/bb) - Mieter in Berlin sehen sich immer häufiger Eigenbedarfskündigungen ausgesetzt. Seit einigen Jahren nehme das zu, sagte Wibke Werner, die stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund sei, dass immer mehr Wohnungen in Eigentum umgewandelt werden. «Die Eigenbedarfskündigung geht damit einher.»

In den zehn Jahren bis 2017 gab es knapp 96 000 solcher Umwandlungen, wie aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin hervorgeht. Vor allem in jüngeren Jahren verstärkte sich demnach der Trend. Das hängt mit dem Wohnungsmangel und stark steigenden Mieten in der Stadt zusammen.