Umfrage: Mehrheit der Berliner gegen Enteignungen

Die Mehrheit der Berliner ist einer repräsentativen Umfrage zufolge gegen die Enteignung von privaten Wohnungsbaugesellschaften. Nur 36 Prozent der Befragten des BerlinTrends von Infratest Dimap halten sie für richtig, wie der RBB online meldete. Die Umfrage wurde von der RBB-Abendschau und der «Berliner Morgenpost» in Auftrag gegeben. 59 Prozent der Befragten sind dagegen.

Anfang April startete in der Hauptstadt die Unterschriftensammlung des Bündnisses «Deutsche Wohnen und Co. enteignen» für ein bislang bundesweit einmaliges Volksbegehren. Es zielt auf eine Vergesellschaftung des Eigentums von großen Wohnungskonzernen in Berlin ab, um langfristig bezahlbare Mieten zu sichern. In der Hauptstadt sind die Mieten in den vergangenen Jahren stark gestiegen.