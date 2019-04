Berlin verschärft Gangart gegen Ferienwohnungsportal Airbnb

Berliner, die ihre Wohnung an Feriengäste vermieten, müssen sich registrieren lassen. Doch viele tun das nicht. Nun nimmt die Kommune das Portal Airbnb in die Pflicht.

Die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Tempelhof-Schöneberg erließen dazu sogenannte Auskunftsanordnungen gegenüber Airbnb am Stammsitz Irland, wie Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Mittwoch mitteilte. Sollte das Unternehmen dem nicht Folge leisten, behalten sie sich rechtliche Schritte vor.

Berliner, die Wohnung oder Zimmer zeitweise an Feriengäste vermieten, müssen seit 1. Mai 2018 beim Bezirksamt eine individuelle Registriernummer einholen. Wer die gesamte Wohnung anbietet, braucht zudem eine behördliche Genehmigung. So soll angesichts des Mangels an Wohnraum sichergestellt werden, das Wohnungen nicht durch Dauervermietung an Geschäftsleute oder Urlauber zweckentfremdet werden. Viele Anbieter halten sich jedoch nicht an die Regeln.