Laden in der Wrangelstraße besetzt

Bei schönstem Frühlingswetter demonstrieren weit mehr als 10 000 Menschen friedlich gegen Mieterhöhungen und Verdrängung in den Kiezen. An einem symbolischen Ort wird es brenzlig.

Berlin (dpa/bb) - Am Rande der überwiegend friedlichen Demonstration gegen Mieterhöhungen am Samstag in Berlin ist ein leerstehender Laden in der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg kurzzeitig besetzt worden. Die Polizei nahm nach Angaben vom Sonntag 14 Menschen fest. Nach dem Einsatz am Samstag wurden 21 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, versuchter Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung. Neun Beamte wurden verletzt. Kritik am harten Vorgehen der Beamten wurde laut.