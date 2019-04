Vorläufiger Verkaufsstopp in der Karl-Marx-Allee bestätigt

Das Landgericht Berlin hat einen vorläufigen Verkaufsstopp für 150 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee bestätigt. Ohne die im Januar erlassene einstweilige Verfügung bestehe die Gefahr, dass die Durchsetzung eines Vorkaufsrechts der Mieter oder der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) vereitelt werden könnte, begründete das Gericht am Freitag nach Angaben eines Sprechers seine Entscheidung. Ob dieses Vorkaufsrecht tatsächlich besteht, muss indes noch geklärt werden.

Die Firma Predac will die Wohnungen, die vor der Privatisierung in den 1990er Jahren in kommunaler Hand waren, an den Konzern Deutsche Wohnen verkaufen. Die WBM sieht darin einen möglichen Verstoß gegen die damaligen Privatisierungsverträge und hofft, dass sie selbst die Wohnungen übernehmen kann oder die Mieter mittels Vorkaufsrecht.