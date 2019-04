Viel Kritik an Volksbegehren für Enteignungen in Berlin

In Berlin machen zahlreiche Initiativen gegen steigende Mieten mobil - geplant ist eine Demo. Sie wollen zudem etwas ganz Neues wagen. Die Kritik an dem Plan ist massiv.

Berlin (dpa/bb) - Vor dem Start eines Volksbegehrens in Berlin haben Wirtschaftsverbände, Politiker und der Bund der Steuerzahler eindringlich vor der Enteignung großer Wohnungsunternehmen gewarnt. «Enteignung führt ins Abseits», erklärte die Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), Maren Kern, am Freitag. Dies sei der völlig falsche Weg, das Problem steigender Mieten und fehlender Wohnungen zu lösen. Hier helfe nur: «Neubau, Neubau, Neubau.» Berlins IHK-Präsidentin Beatrice Kramm betonte: «Enteignung schafft keine einzige neue Wohnung». Die CSU sprach von Vorschlägen aus der sozialistischen Mottenkiste.

Angesichts stark steigender Mieten will eine Initiative Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen Entschädigung «vergesellschaften». Die Unterschriftensammlung beginnt am Samstag parallel zu einer großen Mietendemo in Berlin, zu der viele Tausend Teilnehmer erwartet werden. Auch in anderen deutschen Städten sind Aktionen unter dem Motto «Gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn» geplant.