«Wir gehen davon aus, dass wir das wieder schaffen», sagte ein Sprecher des Bündnisses von Mietervereinen und Initiativen am 04. April 2019. Genau könne man das aber nicht sagen. Das hänge auch vom Mobilisierungsgrad und dem Wetter ab. Man rechne damit, dass sich viele Menschen der Demonstration «Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn» erst auf der Route vom Alexanderplatz zur Arena-Halle in Treptow anschließen. Offiziell sind bei der Polizei 6000 Teilnehmer angemeldet. Die Demo startet um 12 Uhr am «Alex».