Volksbegehren zu Enteignungen startet

Das schon länger diskutierte Volksbegehren für die Enteignung von Wohnungskonzernen beginnt an diesem Samstag.

Die deutschen Großstädte wachsen, weil Menschen vom Land oder aus dem Ausland zuziehen. Dadurch steigen die Mieten schneller als neue Wohnungen gebaut werden können. Das lässt manche Menschen in Berlin erneut demonstrieren. Oder drastische Maßnahmen fordern. Ein Volksbegehren für die Enteignung von Wohnungskonzernen startet an diesem Samstag (6. April 2019).

Kritik an hohen Mieten auch in anderen Städten

Die Strecke der Demonstration verläuft vom Alexanderplatz Richtung Friedrichshain zum Frankfurter Tor, dann geht es über die Warschauer Straße und die Oberbaumbrücke nach Kreuzberg und weiter zur Arena in Treptow, wo eine Immobilienmesse stattfindet. Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages soll es auch Demonstrationen oder Aktionen in anderen deutschen Städten wie München, Köln, Dortmund, Dresden, Freiburg und Leipzig geben, außerdem auch in europäischen Metropolen wie Paris, Barcelona und Lissabon.