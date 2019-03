Berliner SPD legt sich zum Thema Enteignung nicht fest

Die Berliner SPD legt sich im Hinblick auf das Thema Enteignung weiterhin nicht fest. Eine Woche vor Beginn eines Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungskonzerne beschlossen die Delegierten eines SPD-Parteitages am Samstag mit Mehrheit, über das Thema zunächst unter «breiter Beteiligung» der Parteimitglieder weiter zu diskutieren. Bis zum nächsten Parteitag im Oktober soll dann klar sein, ob Enteignungen für die Sozialdemokraten in Frage kommen.

Die Enteignungsdebatte schlägt hohe Wellen in der Hauptstadt. Angesichts stark steigender Mieten will eine Initiative am 6. April ein Volksbegehren starten. Ziel ist, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu «vergesellschaften». Der Vorstoß zielt vor allem auf den Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 100 000 Wohnungen besitzt. Die Linke als Regierungspartner der SPD unterstützt das Volksbegehren, die Grünen haben noch keinen Beschluss dazu.