Grüne kritisieren Müller für Haltung zur «Deutsche Wohnen»

Für das Nein zur Enteignung von Immobilienkonzernen muss der Berliner Bürgermeister Michael Müller (SPD) scharfe Kritik einstecken. Der Landesvorsitzende der Grünen, Werner Graf, warf Müller vor, die Interessen von Immobilienkonzernen vor die der Mieter zu stellen.

«Der Deutsche Wohnen Immobilien zum Marktwert abzukaufen, belohnt am Ende nur das jahrelange mieterfeindliche Vorgehen des Unternehmens», sagte Graf. Graf erklärte, er teile die Ziele des Volksbegehrens. Michael Müller hatte am Dienstag erneut erklärt, er lehne eine Enteignung großer Immobilienunternehmen ab. Er sei aber bereit, weitere Wohnungen des Konzerns in den öffentlichen Bestand zu überführen.