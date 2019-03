Enteignung: Müller warnt SPD vor «Schnellschüssen»

Die Debatte um die Enteignung von Wohnungsunternehmen hat Berlin voll erfasst. Auch die SPD, die ihren Umgang mit dem Volksbegehren noch nicht geklärt hat. Kommt es beim Parteitag zum Schwur?

Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller hat seine Partei vor voreiligen Beschlüssen im Hinblick auf das geplante Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen gewarnt. «Ich warne davor, dass wir irgendwelche Schnellschüsse machen», sagte er am Dienstag mit Blick auf einen SPD-Landesparteitag am Samstag, bei dem die Delegierten über mehrere Anträge zum Thema beraten wollen.

«Wir müssen sehen, ob wir überhaupt eine Grundlage haben, auf der wir am Samstag entscheiden können. Es gibt so viele unklare Rechtsfragen, es gibt unklare Finanzfragen, die zu klären sind», so Müller. Die SPD habe hier keinen Zeitdruck.